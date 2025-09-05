Arıların sahaya hücum etmesiyle birlikte futbolcular çareyi yere yatıp hareketsiz kalmakta buldu. Afrika bölgesinde yaygın olarak bilinen bu yöntem, futbolcuların kendilerini korumasına yardımcı oldu. Birkaç dakika boyunca tüm oyuncuların aynı anda çimlere uzanması sahada alışılmadık görüntüler oluşturdu.

YEDEK KULÜBESİ VE GÖREVLİLER DE ETKİLENDİ

Saldırıdan yalnızca sahadaki futbolcular değil, yedek kulübesi ve saha kenarındaki görevliler de etkilendi. Bazı oyuncular tribünlerin altına sığınırken, kameramanın da arılardan nasibini aldığı görüldü. Stadyumdaki taraftarların ise kısa süreli panik yaşadığı, ancak kimsenin ciddi şekilde zarar görmediği öğrenildi.

MAÇ 5 DAKİKA BOYUNCA DURDU

Yaklaşık beş dakika süren arı istilasının ardından arıların sahadan uzaklaşmasıyla maç yeniden başladı. Hakemlerin ve görevlilerin kısa süreli değerlendirmesinin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

AFRİKA’DA SIKÇA GÖRÜLEN BİR DURUM

Uzmanlar, Afrika’nın birçok bölgesinde arı sürülerinin zaman zaman stadyumlara ya da kalabalık alanlara girebildiğini belirtiyor. Yerel halkın bu gibi durumlarda yere yatıp hareketsiz kalmayı tercih ettiği, futbolcuların da aynı yönteme başvurduğu ifade edildi.