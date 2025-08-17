KOCAELİ: Yangın ikinci gününde sürüyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere 10 helikopter, 6 uçak, 41 itfaiye aracı 963 personel ile havadan ve karadan müdahalede edildi.
DİYARBAKIR: Lice’de 7 kırsal mahallede çıkan örtü yangını, 17 saatte kontrol altına alındı. 230 hektar alan zarar gördü.
AFYONKARAHİSAR: Bolvadin’de bodur ağaçların bulunduğu bölgedeki yangında 150 hektar alan zarar gördü.
İZMİR: Urla’da çıkan yangında ekipler rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
ÇANAKKALE: Bayramiç’te çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.
ANTALYA: Serik’te orman yangınınına müdahaleden dönen arazöz devrildi, 2 orman işçisi yaralandı.
MERSİN: Silifke’de 13 Ağustos’ta çıkan orman yangının ardından gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
KONTROL ALTINDA: Zonguldak Merkez, Bartın- Amasra, Muğla-Fethiye, Balıkesir-Edremitkontrol altında.