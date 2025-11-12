Uzmanlar, yeşil ve siyah zeytine göre en sağlıklı olanın hangi zeytin türü olduğunu açıkladı. Bu zeytin türü çok tercih edilmemesine rağmen sağlık açısından oldukça faydalı.

Yeşil ve siyah zeytine göre mor ya da kahverengi zeytin hem lezzeti hem faydasıyla en sağlıklısı. Uzmanlar, mor zeytinin tuz oranının az besin değerinin ise yüksek olduğunu belirtti Yeşil zeytinin olgunlaşma sürecinin ortasında toplanan bu tür, hem yeşil zeytindeki antioksidan zenginliğini hem de siyah zeytindeki sağlıklı yağ dengesini bir arada barındırıyor.

TUZ ORANI OLDUKÇA DÜŞÜK

Mor zeytinin en önemli farkı ise salamura yöntemiyle olgunlaşmasıdır. Bu sayede tuz oranı düşük, besin değeri ise yüksek kalıyor. Uzmanlar, bu zeytinin polifenol ve E vitamini açısından oldukça zengin olduğunu belirtiyor. Bu bileşenler, vücudu serbest radikallere karşı koruyarak kalp ve damar sağlığını destekliyor.

UZUN SÜRE TOKLUK HİSSİ VERİYOR

Diğer türlere göre daha az işlenmiş olan mor zeytin, lif, vitamin ve mineral değerini büyük ölçüde koruyor. Doğal yapısı sayesinde sindirim sistemini destekleyen mor zeytin uzun süre tokluk hissi de sağlıyor.

Beslenme uzmanları, mor zeytinin özellikle az tuzlu veya ev tipi salamura olarak tüketilmesini öneriyor. Bu formda hazırlandığında hem daha doğal hem de kalp dostu bir seçenek haline geliyor.