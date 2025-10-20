Son dönemde televizyonlarda kendisine çok yer bulamayan ancak Youtube'da takip edilen klasik Türk filmlerinde 'sessizlik' dönemi yaşanıyor.

1960'lardan 80'lerin sonlarına kadar devam eden süreçte özellikle maddi imkansızlıklar nedeniyle çok sayıda yapımcı, film müziklerine yabancı soundtrack'ları kullandı.

Ancak o dönem sorun olmayan bu durum dijitalleşmeyle birlikte Yeşilçam filmleri için sorun oluşturmaya başladı.

Dünya'da yer alan habere göre, telif avına çıkan film ve müzik şirketleri, başta Youtube olmak üzere pek çok platformda izinsiz müzik kullanımına savaş açtı.

Bu Youtube'da on binlerce Türk filmini de etkileyen sürecin işlemesine de neden oldu.

ÜÇ SEÇENEK VAR

YouTube Content ID sistemi sayesinde; şarkının tespit edildiği filmin geliri hak sahibine gidiyor. İkinci seçenek filmin yayından kaldırılması... Üçüncü ve 'en kötü' seçenek ise filmde şarkının yer aldığı sahnenin sessize alınması!

Youtube'da on binlerce Türk filmini resmi kanallarında yayınlayan yapım şirketleri, gelir kaybına uğramamak için üçüncü yönteme başvuruyor.

FİLMİN ÇOĞU SESSİZ GEÇİYOR

Bir filmin neredeyse üçte birinin sessiz geçmesine neden olan bu yöntem sinemaseverlerin hiç de hoşuna gitmiyor.

Sadri Alışık'tan Kadir İnanır'a, Türkan Şoray'dan Fatma Girik'e, Kartal Tibet'ten Cüneyt Arkın'a pek çok aktör ve aktrisin rol aldığı, zamanında kapalı gişe oynamış, her biri kült olmuş, Youtube'da da milyonlarca kişi tarafından izlenmiş binlerce film şu an telif hakkı ihlali nedeniyle izlenemez hale geldi.