Olay, İstanbul'un Şişli ilçesi Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Çağlan Övet'e, B.O. (21) yönetimindeki 34 HSP 349 plakalı motosiklet çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yere düşen Övet ağır yaralandı, motosiklet ise savrularak U.D. idaresindeki 34 TAZ 10 plakalı ticari taksiye çarptı.

Kazada başından ve ayağından yaralanan Övet, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Motosiklet sürücüsü B.O. hafif yaralanırken, olay yerinde ayakta tedavi edildi ve ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan Övet’e motosikletin çarptığı ve yaşlı sanatçının yere savrulduğu anlar yer aldı.

'Kadın Değil Baş belası', 'Kınalı Yapıncak', 'Feride', 'Makber' ve 'Rüyalar Gerçek Olsa' gibi birçok Yeşilçam filminde rol alan Çağlar'ın ardından Film-San Vakfı bir mesaj paylaştı.

Film-San Vakfı'nın paylaşımında "Film-San Vakfının kurucu üyelerinden ve Türk Sineması’nın ve Yeşilçam’ın değerli oyuncusu Engin Çağlar’a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı