Yeşilçam döneminin sevilen çocuk yıldızlarından ‘Afacan’ lakaplı Menderes Utku’nun İstanbul Bebek’te işlettiği ClubHouse isimli spor salonu Narkotik ekiplerinin radarına girdi. DİDİK DİDİK ARANDI



Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Utku’ya ait mekana 100 narkotik polisi ve eğitimli K-9 köpekleriyle operasyon yapıldı. İş yeri didik didik arandı, içeridekilere GBT yapıldı.



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ



Aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. İhbar üzerine yapılan operasyonun ardından spor salonunun sahibi Menderes Utku gözaltına alındı. Utku çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.



Yapımcı, yönetmen ve senarist Ümit Utku’nun torunu olan Menderes Utku, 1970’li yıllarda “Afacan” serisiyle serisiyle tanınıyordu.

