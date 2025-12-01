Türk sinemasının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Kemal Sunal filmlerinde çok sayıda besteye imza atan müzisyen Zafer Dilek, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından yoğun bakıma alındı.



Zafer Dilek'in hazırladığı ve hafızalara kazınan melodiler arasında 'Çarşambayı Sel Aldı', 'Çiçekler Ekiliyor', 'Yekte', 'Tokat Sarması', 'Dilo Dilo Yaylalar', 'Çiçek Dağı' gibi sayısız eser bulunuyor.



HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Ekol TV'den Gamze Şimşek'in haberine göre, bir süredir çeşitli sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören ünlü müzisyenin önce Kayışdağı Darülaceze Tıp Merkezi'ne, ardından Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen 81 yaşındaki sanatçının hayati tehlikesi devam ediyor.

TÜRK SİNEMASININ EFSANELERİ ARASINDA YER ALIYOR

Son olarak 2019 yılında İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin etkinliğine katılan Dilek, o gün klasik araçların 45'lik plaklarında çalan eserlerini dinlemiş ve bazı parçalara gitarıyla eşlik etmişti.

Türk sinemasında bazı filmler vardır ki; müziği duyduğunuz anda gözünüzün önünde sahneler akmaya başlar. O melodi filmi tamamlar, atmosfere ruh verir. Cahit Berkay'ın 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ı, Melih Kibar'ın 'Hababam Sınıfı', Özdemir Erdoğan'ın 'Çöpçüler Kralı', Cahit Oben'in 'Canım Kardeşim'i… İşte Zafer Dilek de bu unutulmazlar arasına adını yazdıran nadir müzisyenlerden biri.

ÜNLÜ ŞARKICILARLA ÇALIŞTI

Kemal Sunal, Zeki Alasya ve Metin Akpınar gibi birçok usta oyuncunun filmlerine yaptığı enstrümantal düzenlemelerle bambaşka bir renk ve boyut kazandıran Zafer Dilek, hem solo olarak hem de Zafer–Banu–Hülya üçlüsüyle birçok 45'lik ve long play çıkardı. Ayrıca Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Edip Akbayram, Bülent Ersoy ve Muazzez Abacı gibi isimlerin de aranjörlüğünü üstlendi.

1979 yapımı 'Şark Bülbülü' filminde, 'Şaban'ın sevgilisi 'Hatice'ye kavuşma hayallerini süsleyen arka plandaki melodi Zafer Dilek'in 'Çarşambayı Sel Aldı' düzenlemesiydi. 1977 yapımı 'Sakar Şakir' filminde ise 'Gardrop Fuat' sahnelerinin unutulmaz müziği olan 'Dilo Dilo Yaylalar' yine Dilek'in imzasını taşıyordu.







