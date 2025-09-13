'Çare Sende Allah'ım', 'Vahşi Aşk', 'Arkadaşım' gibi birçok filmde rol alan Neşe Aksoy iki yıl önce akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu.

Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

HASTANEDE YATIYOR

Terzioğlu, "Sevgili dostum, ablam, oyuncu Neşe Aksoy şu an İzmir'de hastanede yatıyor. Az önce konuştum kötü hastalık ile mücadele ediyor ama inanıyorum ki atlatacak. Ona acil şifalar diliyorum ve dualarınızı göndermenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.