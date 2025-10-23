Yeşilçam sinemasının ünlü oyuncularından Neşe Aksoy, gördüğü akciğer kanseri tedavisinin ardından 62 yaşında hayatını kaybetti.



Aksoy, Tarık Akan ve Fikret Hakan ile başrolleri paylaştığı 1982 yapımı 'Arkadaşım' filmi başta olmak üzere birçok filmde yer alarak dönemin en tanınan simaları arasında yer almıştı.

BİR AY ÖNCE HASTALIĞINI DUYURMUŞTU



Aksoy, akciğer kanserine yakalandığını paylaşarak takipçilerine şu mesajla seslenmişti:



"On ay önce, bana akciğer kanseri teşhisi konulunca zorlu bir sürece girdim ve yazılarıma ara vermek zorunda kaldım. "Biraz toparlanınca yazarım" dedim ancak son tetkiklerimde ameliyat olduğum akciğerimde ve beynimde yeni kitleler görüldü. Bundan sonra neler olur bilmiyorum. Bu bugüne kadar duyulmasını istemedim ama artık bilinmezlerdeyim. Onun için benden duyun istedim."





