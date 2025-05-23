Türk sinemasının unutulmaz isimleriyle kamera karşısına geçen Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, Beşiktaş’taki evinde bıçaklı saldırıya uğradı. Sanat dünyasını sarsan olay, ünlü oyuncunun sevenlerini yasa boğdu.
“Ünlü oyuncular Tarık Akan, Fatma Girik ve Ahu Tuğba gibi sanatçılarla filmleri olan eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya Beşiktaş'taki evinde bıçaklı saldırıya uğradı.”
Edinilen bilgilere göre, saldırının faili, sosyal medyada tanıştığı bir kadın. Yaşanan dehşet verici olay sonrası ağır yaralanan Sulukahya'nın hayati tehlikesi sürüyor.
“Sosyal medyada tanıştığı kadın tarafından bıçaklandığı öğrenilen Sulukahya'nın yaşam mücadelesi devam ediyor.”
Sinemamızın emektar ismi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Emniyet birimleri şüpheli kadını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.