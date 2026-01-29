'İnek Şaban', 'İyi Aile Çocuğu', 'Ah Nerede', 'Dokunmayın Şabanıma' gibi çok sayıda yapımda yer alan oyuncu Saadet Gürses uzun yıllar gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Tıpkı birçok Yeşilçam yıldızı gibi sessiz sedasız bir hayatı tercih etmişti.

Yeşilçam'da unutulmaz filmlerde rol alan Gürses, bu sefer sosyal medyada paylaştığı video ile gündeme geldi.

Uzun süre mücadele ettiği kanseri yenmeyi başardığını söyleyen 64 yaşındaki Gürses, bu kez borç batağında olduğunu ve yaşam mücadelesi verdiğini açıkladı.

''BORÇLARIN ALTINDAN KALKAMADIM''

Saadet Gürses sevenlerine yardım çağrısında bulundu:

"Merhaba. Ben Saadet Gürses. Kurtulmak için çok çırpındım ama borç batağından bir türlü kurtulamadım. Kanser gibi bir illeti yendim ama tüm mücadeleme rağmen borçların altından kalkamadım."

"Son çare bu videoyu çekmekte buldum. Allah yardım ederse kurtulurum yoksa hakkınızı helal edin."