Yıllar önce Korhan Beba ile çekildiği bir fotoğrafı Instagram'da yayımlayan Bozoğlu, "13 yaşımda, arkadaşımızın doğum gününde ilk gördüğüm anda gözünü, aklım kalbim ruhum tanıdı seni, düştü aşka" ifadelerini kullandı.

Ardından Bozoğlu, sevgilisinin doğum gününü "İki kıta tek kalp, ne çok şey öğrendim ve öğreniyorum senden. Eşim, dostum, sevdiğim, ailem ve çetem oldun. Geçen her gün; sana olan sevgim, hayranlığım, hürmetim artıyor aşk. Doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın tüm dualarının kabulü olsun; mucizevi güzellikler ile dolsun. Ömrümüz bir, mutluluğumuz daim olsun. Seni seviyorum" sözleriyle kutladı.

"BEN LİSE 1, O ORTA SON. İLK ÖPÜCÜK..."

Korhan Beba da o günleri kendi gözünden şöyle anlattı:

"İlk tanıştığımızda daha çocuktuk. Ben lise 1, o orta son. İlk öpücük... Sonra İzmir'e taşındı, koptuk. Aradan yıllar geçti, lise mezuniyet balosuna kavalyesi olarak gittim. Ben Amerika'da üniversitedeydim, o İzmir'de Özel Türk Koleji'ndeydi. E-mail yok, cep telefonu yok, sosyal medya yok. Ama başka bir bağ, başka bir güç vardı işte. İlk fotoğraf o geceden. 2 gün sonra ben Amerika'ya döndüm, yine koptuk."

"Aradan geçti 30 küsur sene… Ve hayatlarımızın ikinci baharında tekrar bir araya getirdi o güç bizi. Hem de nasıl! Liseli âşıklar halt etmiş. İzmir'deki mezuniyet gecesinden New York'ta yaş gününü kutlamaya nasip oldu. Şükürler olsun. Bu sefer Allah'ın izniyle ayrılmamacasına."