TBMM Dilekçe Komisyonu’na birbirinden ilginç başvurular yapılıyor. Ramazan Enis Kocakülah adlı bir vatandaş da evlenmek istediğini belirterek TBMM’ye başvurdu. Enis, şubat ve mart aylarında Dilekçe Komisyonu’na 21 ayrı dilekçe göndererek farklı isimlerle evlenmek istediğini iletti.

ACİL KODUYLA GÖNDERDİ

TV spikerleriyle izdivaç yapmak isteyen Ramazan Enis Kocakülah, son olarak 46 yaşındaki popçu Bengü’yü seçti. Kocakülah’ın bazı dilekçelerine eşi dostu olduğu tahmin edilen başka vatandaşlar da imza atarak destek verdi. Akli dengesinden şüphe edilen vatandaşın ‘acil’ koduyla yolladığı dilekçelerde yuva kurma talebi bulunduğu isimlerin listesi şöyle:



- Kübra Par

- Bengü Erden

- Cansın Helvacı

- Fulya Öztürk

- Hilal Özgani

- Deniz Satar

- Merve Tepe

- Hande Aydemir

Komisyonu illallah ettirdi

Komisyonu gereksiz yere meşgul eden Ramazan Enis Kocakülah, zaman zaman fikir de değiştirdi. Bir TV kanalında sunuculuk yapan Merve Tepe ile evlenmek istediğini beyan etti ancak bir süre sonra evlenmekten vazgeçtiğini belirten dilekçeyi de komisyona gönderdi.