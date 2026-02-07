Çin’de giderek yaygınlaştığı belirtilen gizli kamera kayıtlarının satıldığı yetişkinlere yönelik içerikler arasında dolaşan bir adam, kendisi ve kız arkadaşına ait görüntülerle karşılaşınca büyük bir şaşkınlık yaşadı.

MAHREM ANLAR İZİNSİZ KAYDEDİLDİ

The Sun’ın haberine göre, Güney Çin’in Shenzhen kentinde yaşayan ve takma isim kullanan Eric, her zamanki gibi erişim sağladığı bir yetişkin içerik kanalında gezinirken dikkatini çeken bir videoyla karşılaştı.

Görüntülerde, kendisi ve kız arkadaşının birkaç hafta önce konakladıkları otel odasına girdikleri, odada yürüdükleri ve valizlerini bıraktıkları anlar yer alıyordu. Videonun ilerleyen bölümlerinde ise çiftin birlikte oldukları özel anların kaydedildiği görüldü. Söz konusu görüntülerin, odanın içine gizlenmiş bir kamera aracılığıyla çekildiği anlaşıldı.

ÇİFT ÜZERİNDE TRAVMATİK ETKİ

30’lu yaşlarında olduğu belirtilen Eric, görüntülerin daha geniş kitlelere yayılma ihtimalinin kendisinde ciddi psikolojik baskı yarattığını dile getirdi. Kız arkadaşı ise videoların arkadaşlarına ya da ailesine ulaşmasından büyük endişe duyduğunu ifade etti. Yaşanan olay, çiftin ilişkisini de derinden etkiledi. Öyle ki, tanınma korkusu nedeniyle son dönemde dışarı çıkarken şapka taktıkları ve otellerde konaklamaktan özellikle kaçındıkları belirtildi.

GİZLİ KAMERA KAYITLARI ÇİN’DE YAYGIN BİR SORUN

Gizli kameralarla yapılan çekimlerin izinsiz şekilde paylaşılması, Çin’de uzun süredir devam eden ciddi bir problem olarak biliniyor. Ülkede yetişkinlere yönelik içeriklerin yayımlanması yasak olmasına rağmen, yüzlerce gizli kameradan elde edilen binlerce video, çevrim içi platformlar üzerinden yasa dışı biçimde dağıtılıyor.

Araştırmacılar, bazı otel odalarında elektrik anahtarlarıyla devreye giren gizli kameralar bulunduğunu, bu odalardan yapılan canlı yayınların izleyicilere ücret karşılığında sunulduğunu ortaya koydu.