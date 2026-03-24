OnlyFans platformunda yetişkin içerikler üreterek yıllık 40 milyon doların üzerinde gelir elde eden 20 yaşındaki Sophie Rain, kendisinin en büyük abonesinin bir futbolcu olduğunu açıkladı. Rain, Arsenal forması giyen Viktor Gyökeres'in kendisinin en büyük abonesi olduğunu ve 4.5 milyon dolardan fazla harcama yaptığını iddia etti.

RAKAM TARTIŞMA YARATTI

Öte yandan Rain'in açıkladığı bu rakam, spor ve magazin dünyasında tartışma yarattı. Bu sezon başında Arsenal'a transfer olan İsveçli Gyökeres, önceki kulübü Sporting'de yıllık 2.4 milyon euro (yaklaşık 2.8 milyon dolar) kazanıyordu. Yıldız golcü, bu sene transfer olduğu Arsenal'da ise yıllık 10.4 milyon sterlin (yaklaşık 14 milyon dolar) kazanıyor.

Oyuncunun gelirinin bu kadar ciddi bir kısmını yetişkin içerik üreticisine yatırması birçok kullanıcıda şaşkınlık yaratırken, birçoğu da Rain'in açıklamalarının gerçekliğini sorguladı.

100 MİLYON DOLAR GELİR AÇIKLAMIŞTI

20 yaşındaki yetişkin içerik üreticisi Sophie Rain, ocak ayının sonlarında yaptığı açıklamayla platformdan bugüne dek elde ettiği toplam kazancın 100 milyon doların üzerinde olduğunu resmen açıklamıştı. Rain, iddiasını desteklemek amacıyla platformdan elde ettiği gelirin ekran görüntüsünü de bir videoyla paylaşmıştı.