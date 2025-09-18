Türk ekonomisi açısından bir dönüm noktası olan 2018 yılında, kur krizi ve ardından gelen faiz sarmalıyla başlayan ekonomik kriz aradan geçen 7 yıllık süreçte derin bir toplumsal ve ekonomik tahribat yaratırken, faiz ve seçim söylemlerinin de faturası ağır oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın genel seçimler öncesinde “24’ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz” açıklamasını yaptığı dönemde dolar kuru 4.76, Euro 5.50, faiz yüzde 17.75, domatesin kilosu 3.4 TL, etin kilosu 43.8 TL, dizel bir araba fiyatı ise 125 bin TL seviyesindeydi.

Aradan geçen sürede dolardan faize, enflasyon sepetinde yer alan domatesten limona kadar her alanda büyük zam rekorları kırılırken, 27 bin 111 TL’ye çıkan açlık sınırı ve 88 bin TL’yi aşan yoksulluk sınırına karşılık milyonlarca emekli ve asgari ücretli yıllardır büyük bir yaşam savaşına mahkum oldu.

ENFLASYONDA TARİHİ REKOR

Pandemiyi de kapsayan bu 7 yıllık dönemin başlangıcında Haziran 2018’de yüzde 15.39 ile başlayan enflasyon 2022 yılında yüzde 85.51’i görerek tarihi bir rekor kırmıştı. Ekonomi yönetiminin defalarca yukarı yönlü revize etmek zorunda kaldığı hedeflerle enflasyaonla mücadele sürecine yönelik büyük eleştiriler de söz konusu olurken, yüzde 32.95’lik son enflasyon verisi de faiz ile ilgili yetki istenilen dönemin 2 katı yüksekliğinde. Yüzde 17.75 seviyesi ile çıkılan politika faizi serüveninde uzun bir süre yüzde 50 seviyesi görülürken, Aralık 2024 itibarıyla da faiz indirimlerine başlandı.

Her kalemde %1.000’lik zam

Türkiye İstatistik Kurumu’nun enflasyon sepetindeki tüm alanlarında yüksek fiyat artışları gözlendi. Haziran 2018’de 1.686 TL olan bir çamaşır makinası yüzde 1.500’lük zam ile bugün ortalamada 27 bin TL’den satılırken, bir kilogram zeytinin fiyatı ise aynı dönemde 22 TL’den 370 TL’ye çıktı. 7 yıllık dönemde litresi 8.6 TL olan ayçiçek yağı fiyatı yüzde 1.992’lük zam ile 179 TL’ye çıkarken, o dönemde 125 bin TL’ye alınan bir otomobil ise bugün 1.3 milyon TL’ye kadar çıktı.