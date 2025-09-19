Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ’Verin yetkiyi görün etkiyi’ dedi ve 2018 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildi. 7 yıllık süreçte milyonlar fakirleşti, kaybeden işçi, memur, emekli, öğrenci, çiftçi ve geniş halk kesimleri oldu. Yandaş müteahhitler, garantili, yap-işlet-devret projelerinin sahipleri ise son 7 yılda servetlerine servet kattı. AKP’nin gözdeleri Makyol, Cengiz, Kalyon, Kolin ve Limak şirketleri, vergi affından garanti ödemelerine kadar çok sayıda ayrıcalıktan yararlandı. Makyol İnşaat 29 milyar, Cengiz İnşaat 18.7 milyar, Kalyon İnşaat 48 milyar, Kolin İnşaat 20 milyar ve Limak İnşaat da 10.5 milyar liralık ihale aldı.

105 MİLYARLIK RÖNESANS

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda ilçe belediye başkanı tutuklandığı soruşturmanın kilit isimlerinden Aziz İhsan Aktaş 2018’den sonra elde ettiği servet ile dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin müteahhidi ve Marmaris Okluk Koyu’ndaki yazlık sarayı da inşa eden Rönesans Holding, bu dönemin yükselen yıldızı oldu. Ankara Adliyesi ile MSB ve Genelkurmay’ı da kapsayan ‘Ayyıldız’ projesinin müteahhidi Rönesans ve yan kuruluşu REC İnşaat, 2018’den bu yana 105 milyar lirayı aşan ihale aldı. Erdoğan’ın, ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ kitabıyla poz veren ve AKP’den milletvekili aday adayı Veysel Demirci’nin şirketi Ziver İnşaat, 25.6 milyar TL’lik ihale aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Trabzonspor eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun ATR Yapı Proje Sanayi şirketi 12.6 milyar TL’lik, AKP’li Ferhat Nasıroğlu’nun şirketi Fernas İnşaat da 60 milyarlık ihale aldı.

ADAY ADAYLARI GÖZDE

AKP Milletvekili Adayı Mehmet Zeki Peker’in şirketi Zey Yapı 14.5 milyar, Öz Er-Ka şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve AKP Milletvekili Aday Adayı Eşref Keleş de 2018’den bu yana 8.5 milyar TL’lik, AKP Milletvekili adayı İbrahim Yanmaz’ın şirketi Ilgın İnşaat 12 milyar TL’lik ihale kazandı. AKP’li Macit Haldız’ın şirketi ise 15.6 milyar TL’lik ihale aldı.

Projelerle zararlar katlandı

Yap-işlet-devret modeli yaptırılan garantili köprü, tünel, otoyol ve tünellerinin özelleştirilmesi kamuya zarar üzerine zarar yazdı. ‘Kara Delik’, ‘Deli Dumrul’ projelerden bazıları ve kazananları ise şöyle:

- Yavuz Sultan Selim Köprüsü: İC İçtaş firması işletiyor. Günlük 135 bin araç geçiş garantisi verilen köprü 2027’de kamuya devredilecek.

- Çanakkale Köprüsü: Çanakkale Otoyol ve Köprü İnşaat Yatırım AŞ, işletiyor. Günlük 45 bin araç geçiş garantisi var. 2034’te kamuya devredilecek.

- Osmangazi Köprüsü: Nurol-Özaltın-Makyol-Astaldi-Yüksel-Göçay firmaları işletiyor. Günde 40 bin araç geçiş garantisi var ve 2035’te devredilecek.

- Avrasya Tüneli: Yapı Merkezi ve Koreli SK E&C işletiyor. Günlük 70 bin araç geçiş garantisi var ve 2042’de kamuya devredilecek.

- Ankara YHT: Cengiz-Limak ve Kolin işletiyor. 106 milyon yolcu garantisi var. 2037’de kamuya devredilecek.

- Zafer Havalimanı: İC İçtaş, işletiyor. Yıllık 1 milyon 317 bin yolcu garantisi var. 2044’te kamuya devredilecek.

Madencilik kıyımları

Cengiz ve Fernas İnşaat gibi şirketler, doğa kıyımları ile de gündemden düşmedi. Cengiz Holding Kazdağları, Sinop, Bodrum Cennet Koyu’ndaki çalışmaları ile protestoların merkezine yerleşti. Limak Holding ve IC İçtaş Muğla Akbelen’de, Fernas da Kırşehir’de doğayı katletti. Söz konusu şirketler sıklıkla halkla karşı karşıya geldi.

Aziz İhsan Aktaş

Sistemin zengini: Topal İhsan

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklandıktan sonra itirafçı olup, serbest bırakılan ‘Topal İhsan’ lakaplı Aziz İhsan Aktaş’ın 2018’den sonra ulaştığı servet dikkat çekti. Okul, hastane temizlik ve kantin işleriyle uğraştığı, Diyarbakır’da kantin işletip tost sattığı bilinen Aktaş’ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından elde ettiği haksız kazancın MASAK raporlarına da yansıdığı görüldü. Aktaş’ın aile ve yakınları üzerinden 7 yılda kurduğu 23 şirket aracılığıyla vergi kaçırdığı ve usulsüz haksız menfaat sağladığı tespit edildi. SÖZCÜ’nün ulaştığı bilgilere göre Aktaş’ın şirket müdürü, iki kişiyi de şirket ortağı gösterip kurduğu 23 şirket ile milyarlarca liralık usulsüz ihale alarak devleti milyarlarca lira zarara uğrattığı belirlendi. Özgür CEBE/SÖZCÜ