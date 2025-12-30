Oyuncu Yiğit Dikmen uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Elif Tezcan ile sessiz sedasız bir şekilde evlendi.

Sadece aile yakınlarının katıldığı sade bir törenle dünyaevine giren çift, mutluluklarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

''CUMA GÜNÜ EVLENDİK!''

İkili, sevenlerine güzel haberi şu sözlerle duyurdu:

"Salı günü başvuruda bulunup, küçük bir delilik yaparak cuma günü evlendik! Çünkü bize bu yakışırdı. Bu kısa sürede yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız; birbirimizi ve sizleri çok seviyoruz."