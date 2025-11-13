Akkapı Mahallesi'nde bir halı yıkama firmasında çalışan 32 yaşındaki Mehmet Reşit Erkek, dün öğle saatlerinde aynı mahalledeki bir müşterinin halılarını yıkanması için evden teslim aldı.

Başka bir adrese halı almak için hareket eden Erkek, aracının arkasını açtığında halılardan birinin içinde cüzdan olduğunu fark etti.

Cüzdanı kontrol eden Erkek, içerisinde yaklaşık 650 bin lira değerinde çeşitli altınlar buldu.

Bunun üzerine iş yerine gelen Erkek, durumu işletme sahibi Seyfettin Altun'a anlattı.

Altun ve Erkek, halının sahibini telefonla arayarak arasından altın çıktığını söyledi ve aileye altınları teslim etti.

- "İnsanlık görevimizi yaparak altınları sahibine teslim ettik"

Mehmet Reşit Erkek, 10 yıldır halı yıkama işi yaptığını, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Altınları bulunca vakit kaybetmeden sahibine telefonla ulaştıklarını belirten Erkek, "Cüzdanın içinde 650 bin lira değerinde altın vardı. Halının üzerinde müşterinin de ismi yazılı olunca onun olduğunu tespit ettik. Kendisini arayarak değerli eşyalarını kaybedip etmediğini sorduk, o da hemen 'altınları' dedi." ifadesini kullandı.

Erkek, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını anlatarak, "İnsanlık görevimizi yaparak altınları sahibine teslim ettik. Altınların sahibi bir yandan üzgün bir yandan da sevinçliydi. 'Allah razı olsun' deyip 'Allah herkesin karşısına sizin gibi iyi insanlar çıkarsın' dedi." açıklamasını yaptı.

İşletme sahibi Seyfettin Altun da çalışanıyla gurur duyduğunu kaydetti.