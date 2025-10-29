Kocaeli Gebze’de 7 katlı bir apartman sabah saatlerinde kendi kendine yıkıldı.

5 kişi enkaz altında kalırken 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Binanın neden çöktüğü henüz belirlenemezken; enkaza yaklaşık 50 metre mesafede metro inşaatının devam ettiği, binanın altında hizmet veren eczanenin sahibinin bina yıkılmadan önce kolonların patladığına dair görüntüleri kayda aldığı ortaya çıktı.

Yerde kayma ve taşıyıcı kolonlardaki deformasyon fotoğraflandı.

Fotoğraflarda kaldırımda yumuşama, kolonla dış cephe arasında açılmalar ve kolonun tahtayla tutturulduğu görüldü.

İşte o fotoğraflar:

Evrensel'de yer alan habere göre; Eczanenin sahibinin eşi Uğur Aydın olaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

'MÜTEAHHİT SIKINTI YOK' DEDİ

"Çalışanlar bir kayma ve çökme olduğunu görüyorlar. Yaklaşık 3-4 cm civarında. Çalışanlarımız bildirince biz de hemen binanın müteahhidi Ergün Abi'ye haber veriyoruz. Ergün Bey, "Ben belediyeyle iletişime geçtim, herhangi bir sıkıntı yok. Bize bilgi gelince paylaşacağız" diyor.

ENKAZ ALTINDAKİ LEVENT BİLİR BUNLARI SÖYLEMİŞ!

Sonra ben şehir dışından geldim, eczanenin içerisine girdim. İçeride su akıntılarının olduğunu gördüm çünkü eczanenin önünde hafif bir çökmeden kaynaklı su akıyor ertesi gün Ergün Abi'yle iletişime geçelim derken şu an enkaz altında olan Levent arkadaşımı gördüm. Levent içeri girerken beni gördü. "Binanın önünde bir çökme var galiba" dedim. "Bu binada kalınır mı?" dedi, "Abi bilmiyorum" dedim.

Bütün kolonları inceledim, içeride kamera kaydım var, alabilirsek bütün her tarafı tek tek ışıkla kontrol ettim. Sonrasında çatlak olmadığını görünce eve girdim. Levent Abi'ye ( enkaz altındaki baba) müteahhit 'herhangi bir sıkıntı yok' dedi dedim" ifadelerini kullandı.