“Deliklerin Bandı” olarak da bilinen bu yapı, A.D. 1000 ile 1400 yılları arasında inşa edilmiş olabilir. O dönemde 100 binden fazla nüfusa sahip olduğu tahmin edilen Chincha Krallığı’nın ticaret yolları üzerinde bulunan bu alanın, bölgesel topluluklar arasında değişim ve etkileşim için bir merkez işlevi gördüğü düşünülüyor. 15. yüzyılda İnka İmparatorluğu bölgeyi ele geçirdikten sonra ise, buranın haraç ve vergi toplama amacıyla kullanıldığı tahmin ediliyor.

Yaklaşık 1.5 kilometre uzunluğundaki bu sıra dışı yapı, onlarca çöküntüden oluşan bloklara bölünmüş şekilde düzenlenmiş. Her bir delik 1 ila 2 metre çapında ve 1 metreye kadar derinliğe sahip. Bazılarının içi taşlarla kaplı. Alanın yakınında savunma amaçlı bir yerleşim ve koloni öncesi yolların kesiştiği noktalar bulunuyor.

MATEMATİKSEL BİR DESEN KEŞFEDİLDİ

Araştırmacılar, dronlarla çekilen görüntüler ve yerinde yapılan kazılar sayesinde deliklerin düzenlenme biçiminde matematiksel bir desen keşfetti. Bu desenin, dönemin muhasebe ve kayıt tutma sistemlerine benzer şekilde organize edildiği görüldü. Ekip ayrıca bazı deliklerden alınan örnekleri de analiz etti.

İncelemeler sonucunda, deliklerin içinde mısır poleni tespit edildi. Mısır poleninin doğada çok uzağa taşınmadığı bilindiği için, bu polenin insan eliyle bölgeye getirildiği sonucuna varıldı. Aynı zamanda, Chincha halkının sepet yapımında kullandığı bulrush bitkisinin polenine de rastlandı. Araştırmacılar, bu bulguların deliklere örgü sepetlerle ya da demetlerle mal konulduğu fikrini desteklediğini belirtti.

Araştırmanın ortak yazarlarından Avustralya Sydney Üniversitesi'nden arkeolog Jacob Bongers, bölgenin zamanla farklı işlevler için kullanılmış olabileceğini söyledi. Daha önce ortaya atılan teoriler arasında savunma, depolama, su toplama ve tarım gibi fikirler yer almıştı. Ancak yeni bulgular, buranın dönemsel pazar alanı olarak kullanıldığı ihtimalini güçlendiriyor.

İNKA SİSTEMİNE BENZİYOR

Deliklerin düzenleniş biçimi, İnka’ların düğümlü iplerden oluşan kayıt sistemi khipu ile benzerlik taşıyor. Daha önce khipuların benzer grid sistemleriyle birlikte kullanıldığı depo alanlarında da keşfedildiği biliniyor. Monte Sierpe’deki bazı bloklardaki delik sayılarındaki küçük farklılıkların, çevredeki kasabalardan toplanan haraç miktarlarını yansıttığı düşünülüyor.

Çalışmanın yazarları, bu keşfin yalnızca Andlar’daki antik toplumların ekonomik yapısı hakkında değil, aynı zamanda yerli muhasebe sistemlerinin çeşitliliği konusunda da önemli bir içgörü sunduğunu belirtiyor. Bongers, “Bu veriler, geçmişte toplumların insanları bir araya getirmek ve etkileşim kurmak amacıyla peyzajı nasıl değiştirdiklerini anlamamıza katkı sağlıyor” dedi.