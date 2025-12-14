Kanal D’de 7 Ekim 1999 tarihinde izleyiciyle buluşan Yılan Hikayesi, kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizi, 23 Mayıs 2002 tarihinde yayımlanan 90. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etti. Aradan geçen yıllara rağmen yapım, karakterleriyle hafızalardaki yerini korumaya devam etti.

Kötü Karakter Kürşat Dönemin En Çok Konuşulan İsimlerindendi

Dizinin en dikkat çeken rollerinden biri olan ve kötü karakter olarak öne çıkan Kürşat, Tunca Aydoğan’ın performansıyla izleyicilerin belleğine kazındı. Aydoğan, o dönemde canlandırdığı bu rolle televizyon dünyasının en çok konuşulan oyuncularından biri olmuştu.

58 Yaşındaki Tunca Aydoğan’ın Değişimi Şaşırttı

Yıllar içinde nasıl değiştiği merak edilen Tunca Aydoğan’ın güncel fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. 58 yaşına ulaşan oyuncunun son hali, kısa sürede büyük ilgi gördü. Aydoğan’ın değişimi, takipçilerini hem şaşırttı hem de dizinin yayınlandığı yıllara dair nostaljik duygular yaşattı.

Nostalji Rüzgârı Estirdi

Oyuncunun bugünkü görünümü, Yılan Hikayesi’ni hatırlayan izleyicileri yeniden geçmişe götürürken, sosyal medyada yapılan paylaşımlar dizinin unutulmaz etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte, Yılan Hikayesi’nin Kürşat’ı olarak hafızalara kazınan 58 yaşındaki Tunca Aydoğan’ın son hali…