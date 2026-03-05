ABD-İsrail ve İran arasında yaşanan geriliminin ardından Hürmüz Boğazı'ndan akaryakıt tankerlerinin geçişi durma noktasına gelirken, bu durum Brent petrol fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu.



Kısa sürede yüzde 15 artan Brent petrolün ardından Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının hangi oranda zamlanacağı merak konusu olurken, gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile yıllar sonra yeniden 'eşel mobil' sistemine geçildi.

Bu sistemle benzin, motorin ve LPG grubuna yapılan zamların yüzde 75'i ÖTV'den karşılanırken, yüzde 25'i doğrudan tüketim fiyatına yansıtılmakta.



BENZİN VE MOTORİN ZAMMI KESİNLEŞTİ



Eşef mobil sistemine geçilmesinin ardından motorin grubuna yapılacak zam miktarı da kesinlik kazandı. 12,44 TL olarak netleşen motorin zammı, pompaya 3,11 TL olarak yansıtılacak. Benzinde ise zam miktarı 3,68 TL olurken, bu artışın pompaya etkisi 92 kuruşla sınırlı kaldı.

Fiyat değişiklikleri bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.



