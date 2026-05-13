Araştırmaya göre ağaç yılanları ve bazı piton türleri, vücutlarının yaklaşık yüzde 70’ini havaya kaldırıp dengede kalabiliyor. Üstelik bunu herhangi bir uzuv ya da sert iskelet sistemi olmadan başarıyorlar.

YILANLARIN SIRRI TEK BÖLGEDE GİZLİ

Bilim insanları, yılanların dik dururken tüm vücutlarını kasmadığını ortaya çıkardı. Araştırmaya göre hareketin büyük bölümü, yere yakın olan alt gövde kısmında gerçekleşiyor. Yılan, vücudunun bu bölümündeki küçük kas hareketleri sayesinde üst kısmını dengede tutabiliyor.

Araştırmacılar, bu yöntemin enerji tasarrufu sağladığını ve yılanın uzun süre dengede kalmasına yardımcı olduğunu belirtiyor. Vücudun geri kalan bölümü ise büyük ölçüde sabit kalıyor.

GELECEĞİN ROBOTLARINA YOL GÖSTEREBİLİR

Araştırmayı yürüten ekip, yılanların kullandığı bu denge mekanizmasının gelecekte geliştirilecek yumuşak robot teknolojilerinde kullanılabileceğini belirtiyor. Özellikle dar alanlarda hareket eden kurtarma robotları, tıbbi cihazlar ve esnek robot sistemleri için bu biyolojik modelin önemli avantaj sağlayabileceği ifade ediliyor.

Bilim insanlarına göre araştırmanın en dikkat çekici sonucu, dik durmanın değil dengede kalmanın asıl zorluk olması. Çünkü yılanların düşmeden ayakta kalabilmesi için sürekli küçük denge hareketleri yaptığı tespit edildi.

Çalışma, Journal of the Royal Society Interface dergisinde yayımlandı.