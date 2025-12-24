AKOM tarafından 1 haftalık hava durumu raporu yayımlandı.

Buna göre İstanbul'da bugün hava sıcaklığı en yüksek 13 derece en düşük 9 derece olacak.

"PAZAR AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN KAR DEĞERLERİNE GERİLECEK"

AKOM'dan yapılan uyarıda, "Hafta boyunca kuvvetli (20-50km/s) kuzeyli rüzgarlar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 11-13°C aralığında mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların Cuma gününden itibaren azalarak 10°C'lerin altına, Pazar akşam saatlerinden itibaren ise 5°C'lerin altına kar değerlerine gerileyeceği öngörülüyor" ifadeleri kullanıldı.

PAZARTESİ KARLA KARIŞIK YAĞMUR

29 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklığının en düşük 0 en yüksek 4 derece olması beklenirken; "Karla karışık yağmurlu ve yüksekler karlı" uyarısı yapıldı.

"YILBAŞI GECESİ KAR YAĞIŞI GÖRÜLEBİLECEK"

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise şunları kaydetti:

"30 Aralık-31 Aralık ve 1 Ocak'a sarkan günlerde Batı bölgelerinde kar yağışının mümkün olacağını görüyoruz. Bu kesin değil. Daha bir haftadan fazla var. Dolayısıyla yüzde 50'lik bir ihtimal vardı bu yüzde 60'a çıktı esasında. Marmara Bölgesi'ne poyrazdan gelecek hava, Sibirya üzerinden sarkacak bir soğuk hava var. Bu soğuk hava Marmara'nın tamamı, Batı Karadeniz, İç Anadolu Bölgesi'nde 30 Aralık-31 Aralık'ta yani yılbaşı gecesinde kar yağışı görülebilecek.

Son olarak İstanbul için kar ihtimali yüzde 65 olarak belirlendi.