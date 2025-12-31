Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları belli oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan ve diğer tüm ikramiyeleri kazanan numaralar belli oldu. 31 Aralık 2025'te gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye 3031385 numaralı çeyrek bilete çıktı. Biletin isabet ettiği şehirler Esenyurt/ İSTANBU, Ümraniye/ İSTANBUL, Akşehir/KONYA oldu. Bir bilet satılmadığından dolayı ikramiye 4 yerine 3'e bölünecek. 

Saat 18.30 itibariyle başlayan Milli Piyango yılbaşı çekilişinde tüm kategorilerde çekilişler tamamlandı. 800 milyon TL, 80 milyon TL, 8 milyon TL ve 800 TL (amorti), 800 bin (teselli ikramiyesi) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi. Ayrıca 2 milyon lira ile 1 milyon bin 600 bin lira arasındaki ikramiyeler de belirlendi.

Milli Piyango sonuçlarına göre 800 milyon liralık büyük ikramiye satılmayan bilete isabet etti fakat satılmadığı için yeniden çekiliş yapıldı.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 800 milyon liralık büyük ikramiye 3031385 numaralı bilete isabet etti.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI VE SIRALI TAM LİSTE

800 MİLYON LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYE SONUCU

3031385

80 MİLYON LİRA KAZANDIRAN NUMARALAR

0609978       6531722

AMORTİ RAKAMLARI BELLİ OLDU

2 ve 8 

8 MİLYON LİRA KAZANDIRAN NUMARALAR

0897182    2565697    2713903    3175934    3917333    4030610    4553504    5101579    5529466    7986128

2 MİLYON LİRA KAZANDIRAN NUMARALAR

0011091    0021412    0962825    0970717    1625835    1692382    2852997    3099447    3125504    3202344
3391903    3489433    4587966    6343371    7173947    7679013    7925052    8123005    8191378    9302150

1 MİLYON 200 BİN LİRA KAZANDIRAN NUMARALR

0039163    0784517    0991786    1523952    2047090    2144414    2196618    2219938    2582860    2725535
3175322    3992619    4001198    4079278    4335796    4457922    5212440    5445312    5586830    5604841
7718960    8097447    8511041    8718424    8861321    9043433    9306404    9507558    9794617    9976086

120 BİN LİRA KAZANDIRAN NUMARALAR

0162847    0205778    0266630    0412867    0744181    0804139    0962914    1011558    1028983    1071735
1141898    1280091    1480170    1486822    1605255    1692581    1708765    1713466    1866108    2065679
2083571    2191894    2205977    2252236    2367072    2496774    2630145    2646298    2719672    2977878
3101398    3255784    3432280    3589695    3628898    3684035    3703982    3741335    3779310    3804603
3848358    3879977    3982667    4119228    4153879    4234236    4342321    4485453    4935347    4941872
5400714    5480232    5711216    6206456    6466972    6630953    6865268    7096210    7281748    7301246
7373769    7607119    7781573    7788252    7879903    8071972    8494816    8553211    8614549    8966511
9231865    9268199    9278752    9449083    9600715    9724640    9734512    9740637    9879929    9986665

60 BİN LİRA KAZANDIRAN NUMARALAR

0376326    0416447    0551679    0637285    0661640    0781786    0794742    0905108    0917649    1140508
1176538    1267315    1272929    1289522    1536112    1556087    1596956    1763679    2007251    2026740
2041050    2106083    2171611    2203309    2691815    2738719    3227264    3228544    3232578    3501110
3594869    3610259    3611578    3649857    3682693    3755991    3869940    3934750    3950250    4049252
4212741    4416568    4689328    4907242    4933271    5167797    5219759    5346083    5481115    5518110
5612327    5766626    5833520    5868816    5898175    5978940    5997623    6003640    6018481    6057672
6067636    6224443    6504730    6509161    6557856    6637332    6877766    6962114    7012670    7342906
7404419    7497078    7697322    7727902    7782687    8017797    8087242    8193456    8202185    8248334
8273464    8318757    8405392    8533485    8616011    8759330    8837273    8840928    8908238    8934842
9100935    9345751    9377701    9423567    9467694    9759590    9776235    9802925    9871050    9971604

30 BİN LİRA KAZANDIRAN NUMARALAR

0013525    0065932    0125623    0170946    0241331    0466471    0762354    0812603    0832010    0876967
0886496    0890414    0909840    0913248    0975319    1022395    1074545    1095808    1221000    1417038
1463299    1561801    1593258    1615544    1631171    1672837    1698677    1801780    1978019    2096139
2124092    2207331    2244359    2290659    2310957    2540464    2557351    2565641    2570166    2674808
2706557    2861773    2944834    3059245    3179737    3181807    3288062    3293112    3448901    3724521
3753688    3775744    3827075    3827673    3881161    3907734    3913136    3941947    3999675    4002064
4100352    4227031    4257484    4331758    4343577    4346644    4357602    4512656    4571113    4621902
4683082    4807858    4948184    4975978    4981579    4989206    4999637    5043091    5141512    5185026
5216126    5216859    5269782    5396190    5404383    5409552    5504570    5541660    5623673    5666750
5762603    5781379    5853822    5949345    6068984    6091256    6145147    6352977    6395580    6432918
6468649    6499274    6513361    6554650    6576892    6579914    6653551    6737651    6749006    6769448
6938626    6952176    6968732    7019242    7068470    7197020    7197390    7207651    7233062    7375160
7615761    7620853    7643502    7655076    7691675    7703712    7721223    7727853    7742278    7752062
7775081    7928623    7948413    7969409    8107285    8212301    8282108    8351702    8439256    8490485
8514671    8552581    8663248    8708738    8752552    8758808    8785347    9012975    9014688    9034875
9047658    9064242    9122918    9202727    9240579    9286014    9308048    9320586    9364501    9429728
9437247    9548663    9711584    9757270    9845798    9878151    9886010    9912539    9984400    9990185

SON ALTI RAKAM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Son beş rakamı bilenler 12000 TL ikramiye kazanıyor. Yarım bilete 6000 TL, çeyrek bilete 3000 TL ikramiye dağıtılıyor.

016319    041341    043938    049294    052138    058901    087342    107048    134396    161402
161439    171434    188464    208966    213433    220697    238771    245091    249001    257503
290977    297502    303314    320444    344243    362468    369389    389152    391596    393768
396058    400180    401284    406063    410437    416006    419187    439379    464205    470169
483105    487964    504171    559330    567416    572636    580386    590881    642870    660931
711632    719778    734600    737153    742005    753256    754576    756245    762996    798783
803308    803583    805458    806993    809887    812629    818688    821549    843269    850589
870655    898914    901170    914685    943874    960784    963437    967761    979076    984180

SON BEŞ RAKAM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Son beş rakamı bilenler 8000 TL ikramiye kazanıyor. Yarım bilete 4000 TL, çeyrek bilete 2000 TL ikramiye dağıtılıyor.

00623    01104    02313    05348    07528    07830    08485    13480    13661    14884

16307    17339    17520    18465    19981    23114    27549    30564    31326    37905

38527    40006    40925    42155    45600    46534    49789    50431    50486    52869

56207    56792    56976    57189    58474    58950    59296    59696    60967    61691

61963    64039    64858    67011    71341    71631    77467    78616    79715    82222

82776    82884    83528    84020    84888    94455    96786    97164    98301    98768

SON DÖRT RAKAM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Son dört rakamı bilenler 5000 TL ikramiye kazanıyor. Yarım bilete 2500 TL, çeyrek bilete 1200 TL ikramiye dağıtılıyor.

0395    0953    1007    1054    1216    1438    1601    1845    1881    2296

2547    3011    3035    3199    3286    3300    3369    3396    3404    3774

3949    4085    4593    4618    4848    5066    5338    6477    6751    7219

7420    7424    7819    7834    7960    8653    9037    9241    9553    9753

SON ÜÇ RAKAM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Son üç rakamı bilenlere 2400 TL ikramiye kazanıyor. Yarım bilete 1200 TL, çeyrek bilete 600 TL ikramiye dağıtılıyor.

023    102    176    267    359    375    386    395    419    430

501    506    537    580    592    682    703    774    890    913

SON İKİ RAKAM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Son iki rakamı bilenler 1600 TL ikramiye kazanıyor. Yarım bilete 800 TL, çeyrek bilete 400 TL ikramiye dağıtılıyor.

07    11    12    46   48    91 

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NE KADAR?

Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye tutarı 800 milyon TL olarak açıklandı. Amorti ve teselli ikramiyeleriyle birlikte toplam dağıtılacak ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL’ye ulaşıyor.

MİLLİ PİYANGO TAM, YARIM VE ÇEYREK BİLET İKRAMİYELERİ

Milli Piyango Sonuçları kapsamında kazanılan ikramiye, bilet türüne göre değişiyor:

Tam bilet: İkramiyenin tamamı

Yarım bilet: İkramiyenin yarısı

Çeyrek bilet: İkramiyenin dörtte biri

MİLLİ PİYANGO’DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Geçmiş çekiliş istatistiklerine göre en sık çıkan rakamlar şu şekilde:

2 rakamı: 10 kez

1 rakamı: 9 kez

7 rakamı: 9 kez

4, 5 ve 6 rakamları: 7’şer kez

3 rakamı: 3 kez

Ancak Milli Piyango Çekilişi tamamen rastlantısal bir sistemle yapıldığından, her rakamın çıkma olasılığı eşittir.

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYELERİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

25.000 TL’YE KADAR OLAN İKRAMİYELER 

Milli Piyango bayilerinden tahsil edilebiliyor.

25.000,01 TL – 500.000 TL ARASI İKRAMİYELER 

Türkiye Halk Bankası’nın yetkili şubelerinden, biletin aslı ibraz edilerek alınabiliyor.

500.000,01 TL VE ÜZERİ İKRAMİYELER 

Sadece Türkiye Halk Bankası İstanbul Levent Şubesi tarafından ödeniyor. Bu ikramiyeler için ayrıca ikramiye bileti alınmasına gerek bulunmuyor.