Dün, Sion kenti savcılık ofisine gelen ve yılbaşında yanan Le Constellation barının sahipleri, ölen çocuklarının yasıyla baş etmeye çalışan ailelerin öfkesine maruz kaldı.

Yılbaşı gecesi İsviçre’deki en ünlü gece kulüplerinden biri olan Le Constellation'da çıkan yangında 16-25 yaşları arasında 41 kişi yaşamını yitirmişti. İşletme sahibi çift, ihmal sebebiyle ölümlere yol açmakla yargılanıyor.

Yangınında ölenlerin yakınları, ifade vermek için savcılık ofisine gelen işletmeciler Jacques ve Jessica Moretti'ye saldırdı. Kederli ebeveynler çocuklarının ölümü nedeniyle onları suçladı.

Jacques Moretti dördüncü sorgu günü için binaya geldi. Jessica Moretti de eşinin yanındaydı.

Binanın girişinde, yangında çocuklarını, torunlarını ve yeğenleri kaybeden onlarca kişi onları bekliyordu.

Üzerlerinde ölen sevdiklerinin fotoğrafları olan kıyafetler giyen yakınlar, Moretti'lerin üzerine yürüdü. Moretti çifti, olaydan sonra adli gözetim altına alındı.

20 YIL HAPİS CEZASIYLA YARGILANIYORLAR

İsviçre'deki Crans-Montana kayak merkezindeki Le Constellation kulübünde 1 Ocak günü yangın çıktı. Felakette 41 kişi hayatını kaybetti ve toplam 115 kişi yaralandı.

İşletme sahibi olan Moretti çifti, ihmalkarlıkları sebebiyle yangına sebep olmak yargılanıyor. Soruşturma, barın güvenlik teftişlerinin yapılmadığını ortaya çıkarmıştı.

Çift ise bu suçlamaları reddediyor. İşletme sahipleri, yangında ölen bir garsonu yangını başlatmaktan sorumlu tutuyorlar.

Savcılık, bar sahibi çift hakkında geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. İhmal yoluyla adam öldürme suçlamasıyla karşı karşıya kalan çift suçlu bulunurlarsa 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.

YÜZ İFADESİ HERŞEYİ ANLATTI

Perşembe sabahı çift binaya girerken büyük bir arbede çıktı. Akrabalar Moretti çiftine doğru hızla koştu. Çiftin yanında sadece bir polis memuru vardı, yanlarında avukatları da bulunuyordu.

Görgü tanıkları olayı "aniden başlayan tam bir kaos anı "olarak anlattı. Yakınlarını bar faciasında kaybeden akrabaların öfkesi bir anda patladı. Bir anda herkes, işletmecilerin üzerine yürüdü.

Korkuları yüzüne yansıyan çift, binanın duvarına sıkıştı. Kaçacak hiçbir yer bulamadılar. Jessica Moreetti, çaresizce avukatlarının arkasına saklanmaya çalıştı.

Kalabalığın içinden ağır hakaretler yükseldi. Bir baba "Oğlumu öldürdünüz. Bunun bedelini ödeyeceksiniz" diye haykırdı.

Aileler, çocuklarının isimlerini haykırarak işletmecilerin üzerine yürüdü. Jessica Moretti'nin kameralara yansıyan yüz ifadesi ise asla anlatamayacağı duygulara tercüman oldu.

SORUMLULUK ALMADAN, GARSONU SUÇLADILAR

Fransız çift personeli suçlamaya devam ediyor. Çift, en az bir acil çıkışın garsonlarca kapatıldığını iddia ettiler. Savcılık kayıtlarına göre "Biz suçlu değiliz, başkaları yaptı" diyerek sorumluluk almayı reddettiler.

Üç savcı tarafından yaklaşık 20 saat boyunca sorgulanan çift, suçu elinde maytaplı şampanya şişeleriyle kutlamaya katılan 24 yaşındaki Cyane Panine’ye attılar.

Cyane yangında hayatını kaybetmişti. Sorumluluk almaktan kaçınan Jacques Moretti "Bu Cyane’nin şovuydu. Ona bunu yapmasını yasaklamadım. Güvenlik talimatlarına dikkat etmesini sağlamadım. Tehlikeyi görmedik. Cyane böyle davranmayı seviyordu. Gösterinin bir parçası olmaktan hoşlanıyordu." diye ifade verdi.

Cyane’nin ailesi bu iddiaları şiddetle yalanlıyor. Yangında ölen Cyane'nin avukatu Sophie Haenni müvekkilinin sadece talimatları izlediğini belirtti.

Haenni "Jessica Moretti ondan bodrum kata inmesini istedi. Çok sayıda sipariş olduğu için arkadaşlarına yardım etmesini emretti. Cyane sadece verilen talimatları yerine getirdi. İşini yaptı. Üstelik bunu müdürünün gözü önünde yaptı. Tavanın tehlikeli olduğu ona hiç söylenmedi. Hiçbir güvenlik eğitimi almadı" diye konuştu.

Tanıklara göre Cyane’ye görüşünü kısıtlayan bir kask giydirilmişti. Bu kask nedeniyle tavandaki alevleri göremedi.

PARA KASASINI ALIP KAÇMIŞ

İşletmeciler ise Cyane’yi kardeşleri gibi gördüklerini savundu. Avukat Haenni bu bilginin kesinlikle yanlış olduğunu belirtti. Cyane ölmeden önce çalışma koşulları nedeniyle yardım istemişti.

İşçi koruma servisine başvurmuştu. Düşük ücret alıyordu. Yazılı bir sözleşmesi dahi yoktu. Ailesine işverenleriyle büyük zorluklar yaşadığını anlatmıştı. Çok yorgun olduğunu söylemişti.

Video kayıtları Jessica Moretti’nin olay yerinden hızla kaçtığını gösteriyor. Kulüpten çıkarken para kasasını koltuğunun altına almıştı. Müşteriler içeride mahsur kalırken o kendi aracına bindi.