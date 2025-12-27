Yılbaşı akşamı sofralarda gelenek var cüzdanlarda hesap. Yılbaşının simgesi hindi artık unutuldu. Hindi'nin unutulmasının ardından en ucuz olarak tavuk öne çıktı ancak maliyetler gene de erimiyor.

Ünlü yemek yazarı Sahrap Soysal yılbaşı akşamı sofraları süsleyecek tarifi SÖZCÜ TV mikrofonlarına anlattı:

"Yılbaşı akşamı için aslında tavuklu renk katmak için de kestaneyi katalım. Böyle bir pilav hazırlayabiliriz. 2 yemek kaşığı tereyağ kullanalım. Suda bekleyen pirinci koyduk."

SOFRA MALİYETİ BİN LİRAYA YAKLAŞIYOR

Evde iç pilav yapmanın maliyeti ise vatandaşı kara kara düşündürdü. İç pilav için gereken malzemelerin fiyatları Bin liraya yaklaştı.

Eğer evde iç pilavlı tavuk yaparsanız maliyeti 941 lira eğer Hindi yaparsanız 3 Bin 641 lirayı gözden çıkartmanız gerekecek.