Kentte “şans ve bereket” simgesi olarak görülen kırmızı renk, yılbaşı alışverişlerinin yine gözdesi oldu. Kadın ve erkeklere yönelik ürünlerin yanı sıra yılbaşına özel temalı iç giyim ürünleri de raflarda öne çıkarken, her yaştan vatandaşın kırmızı tercihine yöneldiği belirtildi.

'SATIŞLAR YÜZDE 30 YÜKSELDİ'

Seyhan ilçesinde 10 yıldır iç giyim mağazası işleten Tuğba Kafalı, yılbaşı öncesi taleplerin belirgin şekilde arttığını söyledi. Kafalı, “Bu sene satışlarımız yüzde 30 civarında yükseldi. Her yaşa uygun ürünlerimiz var. İç çamaşırı tercih etmeyenler için kırmızı çorap seçenekleri de sunuyoruz. Erkeklere yönelik pijamalar ilgi görüyor, kadınlar ise bu yıl geceliklere daha çok yöneldi.

'ERKEKLER EŞİNE DEĞİL KENDİSİNE ALIYOR'

Kırmızı iç çamaşırlarının fiyatı 500 ile bin TL arasında değişiyor. Erkeklerin de ilgisi yüksek; çoğu, eşine hediye almaktan çok kendisi giyip şans getireceğine inanıyor” dedi.

Alışveriş yapan Yusuf Hakverdi ise yılbaşı geleneğini sürdürdüklerini belirterek, “Her yıl yıl sonu yaklaşınca yılbaşı alışverişi yaparım. Kırmızının uğur getirdiğine inanıyorum. Eşime ve çocuklarıma hediyeler alıyorum. Yılın son saatlerinde ve yeni yılın ilk anlarında kırmızı giymenin şans getirdiğini düşünüyoruz. Yeni yıldan beklentimiz huzur ve sağlık” diye konuştu.