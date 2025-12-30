Geçen yıl 8.619 TL’ye kurulan yeni yıl sofrasının maliyeti bu yıl yine içki seçeneği de eklenince 12 bin TL’yi buluyor. Ortalama 4-6 kişilik bir sofrada hindi, meze, alkollü içecekler ve kuruyemiş gibi ürünlerin olması halinde ortalamada 12.000 TL’lik bir fatura ortaya çıkıyor.

TAVUK MENÜ 1.590 TL

Piyasada iç pilavlı bir hindi fiyatı 7.950 TL olurken, bunun yanına eklenecek 250 gramlık haydari 212 TL, 250 gram patlıcan salatası 243 TL, şakşuka 187 TL, dolma ise 185 TL’den satılıyor. Bir başka zincir markette ise kızarmış yılbaşı hindi fiyatı 4.590 TL.

Bir başka zincir market ise 4 çeşit meze ve iç pilavla pişirdiği tavuk menüyü 1.590 TL’den satışa çıkardı. İçinde kuruyemiş ve soft içeceklerin de yer aldığı yeni yıl sepetinin fiyatı 1.500 TL olurken en uygun fiyattan 500 TL’lik bir şişe şarap ve 1.300 TL’lik bir şişe rakı eklendiğinde maliyet daha da yükseliyor.

Yeni yılı dışarıda karşılamak isteyenler içinse bir program hazırlayan Çırağan Sarayı, Balo Salonu’nda saat 19:00’da başlayıp gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürecek ‘Yeni Yıl Gala Yemeği’ için kişi başı KDV dahil 23.000 TL’lik fiyat belirledi. Bu fiyat geçen yıl 15.200 TL’ydi.

Maddi durumumuz mutlu olmaya yetmiyor

Vatandaşın artan ekonomik kaygısı yılbaşı alışverişlerini de vurdu. Ankara Ulus Hal Pazarı’nda esnaf satışların durgunluğundan, yurttaşlar ise artan fiyatlar nedeniyle yılbaşı alışverişi yapamadıklarından yakındı. Yılbaşı planı sorulan bir vatandaş, “Hazırlığımız yok. Her şey pahalı. Hiçbir şey alamıyoruz ki hazırlık yapalım. Biz de herkes gibi mutlu bir şekilde yeni yıla girmek istiyoruz ama maalesef maddi durum izin vermiyor” dedi. Başka bir vatandaş ise, “Pastırmayı sofralarda değil; vitrinlerde bile göremiyoruz artık. Kasaplar, kuyumculardan farksız oldu” dedi. (ANKA)