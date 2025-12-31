Türkiye saatler gece yarısını gösterdiğinde yeni yılı karşılayacak ama herkes eğlence veya yılbaşı tatilinde değil. Emekçiler çalışarak geçirdikleri 2025 yılını gene mesai başında uğurlayacak ve 2026'yı da çalışarak karşılayacak.

Kimi güvenliğimiz için nöbette kimi ise evine ekmek götürmek için mesaisinde.

Vatandaş yılbaşı sofrası için alışverişte esnaf ise akşam eve götüreceği ekmeğin derdinde. Onlar için yeni yıla giriyor olmak çalışma saatlerini değiştirmiyor.

Taksiciler de 24 saat mesaiye devam edecek. Onlar için yeni yıl demek taksimetrenin atması demek oluyor.

İtfaiyeciler de olası felakete karşı her daim nöbette olmaya devam ediyor.

2025 yılı biterken yeni yıldan temenni değişmiyor. İnsanca yaşamak ve biraz olsun nefes alabilmek.