Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nın 19 Aralık tarihli iç yazısında, IŞİD’in önümüzdeki günlerde kalabalık bölgelerde terör saldırısı gerçekleştirebileceği uyarısı yapıldı.

Ankara'nın nabzını tutan SÖZCÜ TV Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş Mutlu, Serdar Cebe ile SÖZCÜ Ana Haber'de gelişmenin detaylarını anlattı.

"Yeni yıla yaklaşılırken İçişleri Bakanlığı, Valilik risklere karşı bir toplantı yapar. Bu bir rutin aslında ama tam bu esnada MİT Afganistan-Pakistan sınırında IŞİD üyesi bir teröristi yakalayıp getirmesi dikkat çekici oldu. Şunu söyleyelim tabi toplumu herhangi bir endişeye sevk etmeye mahal yok. Rutin bir uyarıdır ancak böyle bir operasyon ve yakalama da oldu"