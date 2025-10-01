Her çalışanın hayali, yıllar süren emeğinin karşılığını emeklilikle birlikte yüksek kıdem tazminatı alarak taçlandırmaktır. İşçilerin hayatları boyunca toplu şekilde alabildikleri en büyük ödemelerden biri olan kıdem tazminatı, özellikle yüksek maaşlı çalışanlar için ciddi bir mali avantaj sağlıyor.

Kıdem tazminatı tavanı her yıl devlet memurlarına ödenen emeklilik ikramiyesi üzerinden hesaplanıyor. Bu nedenle ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayılarına bağlı olarak tavan yeniden güncelleniyor.

MEVCUT KIDEM TAZMİNATI TAVANI

SGK uzmanı İsa Karakaş’ın Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısına göre, 01 Temmuz–31 Aralık 2025 döneminde kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL olarak uygulanıyor. Ancak 01 Ocak 2025 itibarıyla bu rakam 46.655,43 TL’ye yükselmiş durumda. Yeni tavan, 2026’nın ilk günü memur maaşlarına yapılacak zamlarla yeniden güncellenecek ve 31 Temmuz 2026’ya kadar geçerli olacak.

OCAK AYINDA NE BEKLENİYOR?

Ocak 2026’da yapılacak zamlarla birlikte memur maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkına göre güncellenecek. Şimdiden açıklanan veriler ışığında:

-2 aylık kümülatif enflasyon %4,14 olarak gerçekleşti.

-Henüz fark oluşmasa da, toplu sözleşmeden kaynaklı %11’lik artış garanti.

-TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre 2025 yıl sonu TÜFE artış beklentisi %29,86 seviyesinde.

-Bu veriler ışığında, memur maaşlarına ocak ayında %16–%18 oranında artış yapılması öngörülüyor. Ayrıca 1000 TL’lik seyyanen zam da kıdem tazminatı tavanını artıracak.

YENİ TAVAN 63 BİN LİRAYA YAKLAŞACAK

İsa Karakaş’ın hesabına göre, yeni yılda kıdem tazminatı tavanının 53.919,68 TL’den yaklaşık 63.625 TL’ye çıkması bekleniyor. Yani her bir yıl için ödenen tazminatta ortalama 9.625 TL’lik artış söz konusu olacak.

Örneğin; aylık 98 bin TL maaş alan bir işçi, 31 Aralık 2025’e kadar emekli olursa en fazla 53.919 TL kıdem tazminatı alabilecek. Ancak 2026 Ocak ayı itibarıyla emekli olması durumunda bu tutar 63.625 TL’ye yükselecek. Bu nedenle işten ayrılma veya emeklilik tarihinin doğru planlanması, çalışanların cebine ciddi kazanç sağlayacak.

EMEKLİLİK TARİHİ KRİTİK ÖNEME SAHİP

Kıdem tazminatı tavanındaki artış, çalışanların emeklilik planlarını doğrudan etkiliyor. İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki yazısında, işten ayrılma veya emeklilik tarihinin doğru seçilmesinin çalışan lehine büyük avantaj sağlayacağını vurguladı.

Yeni yılda işten ayrılmayı veya emekliliği planlayanların bu gelişmeleri dikkate alması, her yıl için binlerce lira kaybı önleyebilir.