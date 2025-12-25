İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmalar kapsamında;

DEAŞ silahlı terör örgütünün yaklaşan Noel ve yılbaşı etkinlikleri kapsamında başta gayrimüslim şahıslara yönelik olmak üzere ülkemizi hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlamaları yapılacağı yönünde bilgiler bulunan ve terör örgütü faaliyetleri kapsamında çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduktan anlaşılan, ayrıca bir kısmı hakkında ülkemiz ve uluslarası seviyede terör suçları kapsamında yakalama emri çıkartılan 137 şüpheli hakkında ilimiz genelinde 124 farklı adreste eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma faaliyeti gerçekleştirilmiş, sonucunda tabancalar, fışekler ve bir çok örgütsel dokümana el konulmuştur.

Şüphelilerden 115'i yakalanmış olup yakalanamayan şüpheliler hakkında faaliyet halen devam etmektedir. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."