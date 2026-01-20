Hollandalı üretici Refresco’nun aldığı satış kararı doğrultusunda, popüler soğuk çay markası Beltè, Sicilya merkezli içecek şirketi Sibat Tomarchio tarafından satın alındı.

Bu işlemle birlikte marka, uzun bir aradan sonra tekrar İtalyan sermayesinin kontrolüne girdi. Satın almanın temel amacı, Sibat Tomarchio’nun ürün portföyünü zenginleştirmek ve özellikle Kuzey İtalya pazarındaki etkinliğini artırmak olarak açıklandı. Markanın üretim tesisi ise mevcut konumunu koruyarak Veneto bölgesinde faaliyetlerine devam edecek.

1997'DE NESTLE'YE GEÇMİŞTİ

Beltè’nin geçmişi, Veneto bölgesindeki San Giorgio in Bosco’da İtalyan içecek devi Sanpellegrino tarafından yaratılmasına dayanıyor.

1997 yılında Sanpellegrino’nun Nestlé bünyesine katılmasıyla İsviçreli bir grubun kontrolüne geçen marka, Aralık 2019’da ise Hollandalı Refresco’ya devredilmişti.

YILDA 26 MİLYON ŞİŞE SATIYOR

Beltè, 2025 yılı verilerine göre 6,5 milyon litreden fazla soğuk çay satışı gerçekleştirdi. Bu miktar yaklaşık 26 milyon şişeye tekabül ederken, markanın sadece Kuzey İtalya’da değil, bazı uluslararası pazarlarda da güçlü bir pazar payına sahip olduğu vurgulanıyor.

Beltè’yi bünyesine katan Sibat Tomarchio, Sicilya’da Coca-Cola ürünlerinin tek üreticisi ve dağıtıcısı olan Sibeg’in de sahibi olan Busi ailesine ait.

YILLIK CİROSU 16 MİLYON EURO

Şirketin 2025 yılı cirosu 16 milyon euronun üzerinde gerçekleşerek finansal istikrarını kanıtladı. Busi ailesinin bu yatırımı, şirketin Sicilya dışındaki büyüme stratejisinin en kritik adımlarından biri olarak görülüyor.

Sibat Tomarchio Başkanı Maria Cristina Busi Ferruzzi, bu hamlenin büyük ölçekli perakende kanallarında kendilerini güçlendireceğini belirtti. Değerin yerel bölgelerden uzağa kaydığı bir ekonomik iklimde kendi topraklarına yatırım yapmayı tercih ettiklerini söyleyen Ferruzzi, Beltè’nin katılımıyla birlikte Sicilya dışındaki büyüme hedeflerine daha hızlı ulaşacaklarını ifade etti.