Baharın müjdecisi olarak bilinen ve Ege-Akdeniz mutfağının "yeşil altını" olarak adlandırılan kedirgen otu, pazar tezgahlarındaki yerini aldı. Toplaması büyük emek, yemesi ise büyük keyif olan bu şifa deposu, sezonun ilk ürünleri olması nedeniyle adeta gram altınla yarışıyor.

DOĞADA KENDİLİĞİNDEN YETİŞİYOR

Doğada kendiliğinden yetişen ancak keskin dikenli çalıların arasından binbir güçlükle tek tek toplanan kedirgen otu, bu yıl da pazarın en çok konuşulan ürünü oldu. Mart ve nisan aylarının vazgeçilmezi olan bu yabani lezzet, sadece bir yiyecek değil, Anadolu’nun derin köklerinden gelen bir sağlık geleneği olarak görülüyor.

FİYATI 150 İLA 200 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Sezonun henüz başında olunması ve toplama zahmetinin ağırlığı, kedirgenin etiketlerine de yansıdı. Yerel pazarlarda bir bağ kedirgen otu 150 TL ile 200 TL arasında alıcı buluyor.

Tüketiciler fiyatı yüksek bulsa da, "ilaç niyetine" diyerek bu eşsiz lezzetten vazgeçmiyor. Pazarcı esnafı ise durumu özetlerken, "Bu otu toplamak için akşama kadar dikenlerin içinde kalıyoruz, ellerimiz çiziliyor. Az çıktığı ve çok talep gördüğü için fiyatı şu an zirvede" ifadelerine yer verdi.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Kedirgeni sadece bir "ot" olmaktan çıkaran ise barındırdığı mucizevi etkiler: Güçlü antioksidan yapısıyla kanı temizliyor ve bağışıklığı çelik gibi yapıyor. Ödem atma konusunda doğadaki en etkili savaşçılardan biri kabul ediliyor.

Zeytinyağı ve taze soğanla kavrulup üzerine köy yumurtası kırıldığında, dünyanın en lüks restoranlarındaki gurme tabaklara taş çıkartıyor.

SEZONU ÇOK KISA SÜRÜYOR

Beslenme uzmanları, kedirgen sezonunun çok kısa sürdüğünü hatırlatarak, vücudu bahara hazırlamak ve kışın yorgunluğunu atmak isteyenlerin bu kısa sürede kedirgeni mutlaka tüketmesini öneriyor.