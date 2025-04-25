Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'başdanışmanı' olarak 7 yıl görev yapan İlnur Çevik, görev süresince yaşadığı olayları T24'e anlattı.

Seçim öncesi Güneydoğu halkının ekonomik olarak zorlandığını, devletin kaçak sigara ve çaya göz yumması gerektiğini söyleyen Çevik, durumu o dönem Binali Yıldırım'la paylaştığını belirtti.

Yıldırım'ın da konuyu Erdoğan'a aktardığını ancak reddedildiğini anlatan Çevik, "Senin başka işin yok mu Binali?" diye Erdoğan'ın Yıldırım'a tepki gösterdiğini söyledi.

İşte Çevik'in Binali Yıldırım'la ilgili anlattığı anısı:

'AKARYAKIT İŞİ DURDURULMUŞTU'

"Sürekli raporlar yazıyordum ama eline geçiyor muydu? Bilmiyorum, çünkü başdanışmanlar kendisini kolayca göremiyordu. Seçimler öncesinde güneydoğuda büyük sıkıntı vardı, MGK’da alınan kararla kaçak akaryakıt işi durdurulmuştu. Bölge insanının bundan başka gelir kaynağı yoktu. Aileler kurbana ortak girer gibi birer kamyon alıp zula depo yaptırmış, bununla geçiniyordu. MGK bu işi “kazanç PKK’ya akıyor” diye durdurunca ellerinde başka imkan kalmadı. Aileler çöktü, kamyonların vergisini bile ödeyemez duruma geldiler.

'KAÇAK ÇAY VE SİGARA' TALEBİ

Ben de bari "Çay ve sigara işi durmasın" dedim. Karıncalar diye adlandırılan insanlar sınırın ötesinden gidip kaçak getiriyorlardı. Binali Bey'e (Yıldırım) açtım konuyu, "İyi fikir" dedi. Cumhurbaşkanı'nı kolay kolay göremediğimiz için, randevu da alamıyoruz, bir önüne atlamadığımız kalmıştı, bir gün, MGK’ya gidişi öncesinde, önüne çıktık, yakaladık, "Efendim şöyle bir konu var" diye… Binali Bey, "Bakın İlnur güzel söylüyor" dedi, Cumhurbaşkanı ona döndü, "Senin başka işin yok mu Binali?" dedi, Binali Bey sustu, bana döndü, "Yahu sen bu işlerle niye uğraşıyorsun? Ne biliyorsan onu yap" ben de çay işinin çok önemli olduğunu anlattım, zaten sigaraya alerjisi var, dedi ki, "Eee, ben Rize’deki çay üreticisine ne diyeceğim?" Neticede, öylece kala kaldık. Sıfıra sıfır, elde var sıfır."