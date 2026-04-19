Hem oyunculuk hem müzisyenlik yapan Yıldız Asyalı eşinin kendisine fiziksel şiddet uyguladığını iddia etmişti. Uzaklaştırma kararına rağmen eşi Demirci'nin peşini bırakmadığını söylemişti. Korkusu giderek artan Asyalı ailesinin evine sığındı. Vücudundaki darp izlerini de sosyal medya üzerinden paylaşarak yaşadıklarını kamuoyuna taşımıştı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Asyalı, açıklamalarında ayrıca psikolojik baskı gördüğünü savunarak, hukuki sürecin başlatıldığını ve uzaklaştırma kararının ihlal edildiği gerekçesiyle adli işlemlerin sürdüğünü ifade etmişti.

BABASININ ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Son paylaşımıyla iddialarını daha da ileri taşıyan Asyalı, eşinin bu kez babası Ümit Asyalı’ya şiddet uyguladığını öne sürdü. Ayrıca aileye ait aracı izinsiz şekilde alındığını iddia eden sanatçı, “Babam da eşim tarafından darbedildi. Arabayı alıp gitti” sözleriyle yaşananları duyurdu.

Söz konusu iddialara ilişkin Mustafa Semih Demirci cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı. Olayın yargıya taşınan sürecinin devam ettiği öğrenildi.