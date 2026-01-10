Brezilya’nın efsane ismi Neymar, Türk futbolunun genç yıldızı Arda Güler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Santos formasıyla kariyerine devam eden 33 yaşındaki yıldız, eski kadın futbolcu Aycan Yanaç’ın YouTube kanalına konuk olarak bazı değerlendirmelerde bulundu.

Gelen soru üzerine Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler’in yeteneğine dikkat çeken Neymar, genç oyuncuyu yakından takip ettiğini belirtti. Brezilyalı yıldız, Arda Güler için şu ifadeleri kullandı:

"Arda Güler harika bir oyuncu. Kalitesi var. Bence dünyadaki en iyi orta saha oyuncusu"

"ALEX SAYESİNDE FENERBAHÇE'Yİ DAHA İYİ TANIYORUM"

Türkiye’deki kulüpler hakkındaki görüşleri de sorulan Neymar; Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yakından tanıdığını dile getirdi.

Özellikle sarı-lacivertli ekibin efsanesi Alex de Souza'ya olan hayranlığını gizlemeyen yıldız oyuncu, "Fenerbahçe'yi Alex sayesinde çok daha yakından biliyorum" diyerek Türk futboluna olan aşinalığını vurguladı.