Romanya SuperLiga'da FC Rapid 1923 forması giyen Fildişi Sahilli futbolcu Kader Keita'nın, sabaha karşı yaşlı bir kadına çarpıp ardından yardım etmeden olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Rumen basınında yer alan haberlere göre sabah 05.30 sularında kaza yapan Keita önce evine gitmiş, ardından sabah antrenmanına hiçbir şey olmamış gibi katılmış. Güvenlik kameralarıyla tespit edilen Keita, olaydan 24 saat sonra yakalanarak gözaltına alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Keita'nın, kurallara uygun şekilde karşıdan karşıya geçerken çarptığı 68 yaşındaki kadının ise ağır yaralı olduğu ve yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. Yaşlı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

60 GÜN BOYUNCA ADLİ KONTROL ŞARTI

Rumen mahkemeleri, savcıların Rapid Bükreş'in yıldızı için sunduğu "ihtiyati tutuklama" talebini reddederek futbolcunun 60 gün boyunca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Keita, kaza yerini terk ettiği için ağır ceza riskleriyle karşı karşıya. Romanya Ceza Kanunu'na göre olay yerini terk etmekten dolayı 2 yıldan 7 yıla kadar hapsi istenebilir. Taksirle yaralamaktan ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis veya para cezasıyla yargılanabilir ancak kadının hayati tehlikesinin olması ve olay yerinden kaçılması durumu ağırlaştırıyor.

TÜRKİYE'DE DE OYNAMIŞTI

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da aktif olarak oynayan 2000 doğumlu Keita, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Türkiye'de Sivasspor forması giymişti. Süper Lig'de Kırmızı-Beyazlı formayla 22 maça çıkan ön liberonun skor katkısı bulunmuyor.