Bir dönem Atletico Madrid'de forma giyen Arjantinli futbolcu Angel Correa, Meksika'da şok yaşadı.

Bu sezon transfer olduğu Meksika ekibi Tigres ile yeni bir maceraya atılan yıldız oyuncu, evinin önünde siyah bir ayı ile karşılaştı.

ÜZERİNE GELİNCE UZAKLAŞTI

Çocuğu kucağındayken evine yaklaşan Arjantinli futbolcu, Monterrey kentindeki evinin önünde bir ayıyla karşılaştı. Ayı, oyuncunun üzerine doğru gelirken yıldız futbolcu, gülerek ayıdan uzaklaştı. Angel Correa'nın çocuğu ile ayıdan uzaklaştığı anlar kameralara yansırken bu anlar sosyal medyada ilgi çekti.

Siyah ayıların çabuk korktuğu ifade edilirken benzer olayların Güney Amerika'da alışılagelmiş bir durum olduğu aktarıldı.

Bu sezon 8 milyon Euro bedelle transfer olduğu Tigres forması ile 17 maçta görev alan Correa, 9 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.