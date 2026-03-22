Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen ile birlikte Nijerya Milli Takımı'nın gol yükünü çeken Victor Boniface, kabus sezonunu yaşıyor. Bonservisi Bayer Leverkusen'de olan ve Werder Bremen'e kiralanan 25 yaşındaki golcü, bu sezon Bremen ekibinde yalnızca 11 maça çıkabildi ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

11 MAÇ SONRA SAKATLANDI

Bundesliga'da sezonun 13. haftasında dizinden sakatlık geçiren Victor Boniface'in kariyeri de riske girdi. Yıldız golcünün Ocak'ta yaşadığı sakatlıkta başta aylar içinde geri döneceği düşünülse de kısa süre sonra sezonu kapattığı ortaya çıktı. Boniface, Afrika Uluslar Kupası'nı da kaçırdı.

MİLAN'IN KAPISINDAN DÖNDÜ

Öte yandan Bayer Leverkusen'in 2023-24 şampiyonluğunda attığı 14 golle önemli rol oynayan Boniface, sezon başında Milan'ın kapısından da dönmüştü. İtalyan devi Boniface'i 3 kez sağlık kontrolüne sokmuş, ancak Nijeryalı golcüden gelen raporlar doğrultusunda transferden vazgeçilmişti.

DEĞERİ 40 MİLYON EURO DÜŞTÜ

Bayer Leverkusen'deki performansının ardından Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 45 milyon euroya kadar çıkan Boniface, son güncellemenin ardından kabusu yaşadı. 25 yaşındaki golcünün piyasa değeri, Transfermarkt'ın Mart güncellemesinin ardından 40 milyon euro düşerek 5 milyon euro olarak revize edildi.