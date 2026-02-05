Transfer sezonunun son günlerinde yıldızları peş peşe kadrosuna katan Beşiktaş, bir oyuncuyu daha İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

Asllani, Olaitan ve Hyeon-Gyu Oh'u kadrosuna katan Beşiktaş, sağ bek için de kollarını sıvadı.

Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'da forma giyen 29 yaşındaki Panamalı sağ bek Amir Murillo ile Beşiktaş arasında transfer görüşmeleri son aşamaya geldi. Sports Digitale'nin haberine göre, Panamalı futbolcu imza ve sağlık kontrolleri için bu gece İstanbul'a gelecek.

BONSERVİSTE MAKAS DARALDI

Oyuncu ile 3.5 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varılırken resmi açıklamanın en kısa zamanda yapılması bekleniyor.

Marsilya, Murillo için 6 milyon Euro bonservis talep ederken, Beşiktaş'ın teklifi ise 4 milyon Euro. İki kulüp arasında bonservis pazarlığı sonuçlandığında Murillo imza için İstanbul'da olacak. Bu sezon Marsilya formasıyla 25 resmi maçta görev alan Murillo, 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.