Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında oynanan olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından sular durulmuyor.

Mücadelenin son bölümünde Fenerbahçe yardımcı antrenörü Salvatore Foti ile Barış Alper Yılmaz arasında tartışma yaşanmış ve her iki isim de kırmızı kart görmüştü. Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, yaşananların ardından açıklamalarda bulundu.

'ÇOK ÜZÜLDÜM'

Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, Beyaz Futbol'a yaptığı açıklamada "Yani çok söylenecek bir şey yok. Bilgisizlik ve cahillik olarak görürüm bu olayı. Bir hocanın öğrencisine küfür etmesi acizliktir, cahilliktir, bilgisizliktir. Başka bir şey söylemiyorum. Üzüldüm. Çok üzüldüm. Niye üzüldüm, bir hoca, bir futbolcusuna küfür ve hakaret ediyorsa üzüldüm, çok üzüldüm. Kendimi iyi hissetmedim." diye konuştu.

'PSİKOLOJİK DESTEK ALSIN'

Maçın ardından Barış Alper'le konuşmadığını söyleyen Yüksel Yılmaz, "Maçtan sonra Barış'la konuşmadık. Diyaloğumuz olmadı. Maçla ilgili en ufak bir konuşmamız oldu. O orada kalmış ve bitmiştir." ifadelerini kullandı.

Yüksel Yılmaz, "Salvatore Foti'ye ne söylemek istersiniz?" sorusunun ardından, "Eğitim alsın, psikolojik destek alsın, mevkisini, nerede olduğunu öğrensin. Karşısındaki insanların ona ne kadar ihtiyacı olduğunu bilsin. O sorumluluğu ve bilinci alsın. Daha bir şey söylemiyorum." sözlerini sarf etti.