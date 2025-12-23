Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran'ın İtalya'da menajeri ile görüştüğü ve anlaşma aşamasına geldiği Joey Veerman transferine bitti gözüyle bakılıyordu.

Ancak Fenerbahçe'nin PSV Eindhoven ile yaptığı görüşmelerde belirsizlik yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin prensip anlaşmasına vardığı Hollandalı futbolcunun transer süreci durduruldu.

BEKLEMEYE ALINDI

TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Joey Veerman için PSV Eindhoven'a 18 milyon euro teklif etti. Bu teklifin ardından görüşmelerin şu an için durduğu ve sürecin beklemeye alındığı ifade edildi.

Sarı lacivertli yönetim, transferi hemen sonuçlandırmak yerine tüm seçenekleri masaya yatırma kararı aldı. Yapılacak son değerlendirmelerin ardından Veerman transferiyle ilgili nihai kararın verileceği öğrenildi.

Quinten Timber, Kenneth Taylor, Leon Goretzka ve Davide Frattesi de Fenerbahçe'nin listesinde yer alan diğer orta saha oyuncuları.