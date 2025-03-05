Disney yıldızı China Anne McClain, Hawaii tatilinde yaptığı hareketle ada sakinlerini kızdırdı... 26 yaşındaki oyuncu, Paia'daki (Maui'nin kuzey kıyısında) bir plajda, büyük bir deniz kaplumbağasının kabuğuna nazikçe dokunduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

McClain, videoyu şu şekilde paylaştı: "Hawaii gezimizde bu harika kaplumbağayı buldum. Bu güzel, iyileştirici yerden birçok başka fotoğraf buldum, belki onları da paylaşırım. Bir gün Hawaii'ye taşınmaya karar verirsem şaşırmayın."

HAPİS CEZASI BİLE ALABİLİRDİ

Ancak McClain, paylaşımına beklediği tepkileri alamadı... Birçok kişi, ünlü ismin yerel yasaları ihlal ettiğini belirterek McClain'i eleştirdi. Çünkü Hawaii'de deniz kaplumbağalarına dokunmak, kovalamak ya da beslemek yasak... Bu tür ihlaller, 100.000 dolara kadar para cezası ve hapis cezası ile sonuçlanabilir.

Hawaii Paddle Sports'a göre McClain'in videoyu kaldırmasından önce çok kişi, oyuncuyu bu yasaları ihlal ettiği için eleştirdi.

Hawaii Valisi Josh Green, McClain'e yaptığı yorumda, "Aloha China, Hawaii yasaları ve deniz yaşamını korumanın önemi hakkında kendini eğitmeni öneriyorum. Deniz kaplumbağalarıyla etkileşim sadece yasadışı değil, aynı zamanda bu korunan türler için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu toprakların ve suların koruyucuları olarak, tümümüzün doğal kaynaklarımıza saygı gösterme sorumluluğumuz var. Lütfen bu videoyu silin ve daha dikkatli olun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan gelen olumsuz tepkilerin ardından McClain, özür dilemek için şu açıklamayı yaptı: "Kesinlikle yasalar hakkında tam bilgiye sahip değildim. İnsanları üzmek istemedim. Kültüre saygı göstermenin önemini anlıyorum ve kültürünüzün saygı görmemesinin acısını hissediyorum. Bu asla kasıtlı olarak yaptığım bir şey değildi. Bu durum beni çok üzüyor. O güzel kaplumbağaları ve Hawaii halkını çok seviyorum, gerçekten çok üzgünüm."