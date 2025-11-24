Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü'nde bulunan ve daha önce de saldırılara karşı nöbet tutulan sembolik ağacın zehirlendiği ileri sürüldü.

Öğrencilerin yılbaşı ağacı süsleme etkinliğinin ardından 11 Aralık 2024'te "yıldızlı ağacın" süsleri, gece yarısı güvenlik güçleri tarafından söküldü.

Ağacı yeniden süsleyen öğrenciler süsler bir daha kaldırılmasın diye nöbet tutmaya başladı.

Ağaç süsleme etkinliği sırasında muhafazakar YTÜ öğrencilerinin ağaç süsleyen öğrencilere müdahalesi özel güvenlikler tarafından engellendi.

Süsleme etkinliği sırasında muhafazakar grup önce süslemeyi protesto etmek için namaz kıldı, sonra ağaç süsleyen öğrencilere saldırdı.

KEZZAPLA MI KURUTULDU?

Her sene yılbaşı zamanında bir takım muhafazakar grupların tepkisine yol açan ağacın kezzap dökülerek kurutulduğu ileri sürüldü.

Ağaç hakkında resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmadı.