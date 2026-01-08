Yıldız Tilbe, İbo Show'daki el hareketinin anlamını da açıkladı.



Şarkıcı Yıldız Tilbe, 'Gel Konuşalım' adlı magazin programına konuk oldu.

Ailesinden bahseden ve 6 kardeşin en küçüğü olduğunu söyleyen Tilbe, çocukken geçirdiği kazayı şu sözlerle anlattı:

"Beni her gören 'Ne kadar güzel bir çocuk' dermiş. Sonra bir gün nazarı değen biri bize misafirliğe gelmiş, 'Ay bu kız ne kadar güzel' derken; gaz ocağında kaynayan çay dolu çaydanlığı üstüme çekivermişim ve yanmışım. 6 ay hastanede kalmışım, hatta kardeşlerim ziyarete geldiğinde beni tanıyamamış. Doktorlar 'yaşayamaz' demiş ama yaşamışım."

"Bu yüzden nazara çok inanırım, üzerimde hep çörek otu taşırım. Çünkü çörek otu taşıyan kimseye nazar değmezmiş."

"Üzerime çay döküldükten sonra sağ kulağımı kaybettim."