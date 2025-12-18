İddiaya göre; Hülya Avşar, Yıldız Tilbe için "Çok çirkin, sanatı bırak. Kime ne lâzımsın?" dedi. Tilbe de Avşar'a "Evet, sen çok güzelsin. Herkesin işine yarayabilirsin, kapı zili gibisin gelen basıyor, giden basıyor" sözleriyle karşılık verdi.

Taraflara atfedilen cümleler sosyal gündem olurken iki şarkıcıdan açıklama geldi.

Yıldız Tilbe "Selamlar, Hülya Avşar için günlerdir yazılan o hakaret cümleleri benim ağzımdan çıkmamıştır. 10 yıl önce yaşanmış bir olayda söylemediğim sözlerin bir fotoğrafımla birlikte paylaşılıp, söylemişim gibi kullanılması ve güncellenmesini doğru bulmuyorum" dedi.

Hülya Avşar da Tilbe'nin bu paylaşımını kalp emojisi ile paylaşarak iddiaları yalanlamış oldu.