Türk müziğinin en önemli isimleri arasında yer alan Yıldız Tilbe, sık sık yaptığı yardımlarla da gündem olmaya devam ediyor.



Usta sanatçı, geçtiğimiz ay Gazze'de bir çadır kent kurulması amacıyla Kudüs Gönüllüleri Derneği’ne 300 bin dolar bağışlamış, bu hareketiyle takipçilerinin büyük takdirini kazanmıştı.

İNŞAAT ÇALIŞMALARI BAŞLADI



Tilbe'nin son yıllarda aralarında Gazze'nin de olduğu birçok bölge için bağışta bulunduğu öğrenilirken, yaklaşık 13 milyon TL'lik çadır kent kurulması amacıyla yapılan bağışın ilk adımları bugün atıldı.



Kudüs Gönüllüleri Derneği, yaptığı açıklama ile Tilbe'nin bağışı sonrasında çadır kent kurulması için çalışmalara resmen başlanıldığını duyururken, inşaat çalışmalarında ünlü sanatçının fotoğrafının yer aldığı afişlere de yer verildi.

Gazze'de faaliyet yürüten Mevedde Yardım Kuruluşu tarafından sürdürülen inşaat sürecinin kısa sürede tamamlanması planlanırken, dernekler Türkiye'deki diğer ünlü isimlere de bölgeye yardımda bulunmak için çağrı yaptı.